с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Общество В Петербурге 600 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации Количество пациентов с коронавирусом, находящихся на аппаратах ИВЛ, остается стабильным последние две недели и составляет около 300 человек, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. 39

Шоу-бизнес Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. 158

Кино «Текст» Шипенко стал лучшим фильмом года по версии продюсеров Фильм Клима Шипенко «Текст» признан лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), передает ТАСС. 122

Общество В России открылся первый магазин датского конкурента IКЕА JYSK появился в датском Орхусе в 1979 году. Сейчас сеть разрослась почти до трёх тысяч магазинов в 52 странах. 113

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 337

Общество Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский. 4

Происшествия Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. 13

Общество МЧС впервые проверит системы оповещения с сиренами по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 529

Происшествия В Вашингтоне протестующие окружили Белый дом Участники акций против полицейского произвола окружили территорию вокруг Белого дома, проигнорировав распоряжение о комендантском часе, действующем с 19:00 2 июня. 46

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,1K

Здоровье Глава Фатежского района прокомментировал вспышку коронавируса Случаев смерти от коронавирусной инфекции на территории Молотычевского сельсовета и в целом Фатежского района не зарегистрировано, - гласит пост Сергея Гнездилова. 24

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 240