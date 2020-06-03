Коронавирус
РБКАналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8-10% от рабочей силы в случае реализации не оптимистического сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБК17:00
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Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
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Sony выпустила новый рекламный ролик The Last of Us Part II для кабельной сети ESPN.
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На Земле определен регион с самым чистым воздухом
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МЧС впервые проверит системы оповещения с сиренами по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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В Вашингтоне протестующие окружили Белый дом
Участники акций против полицейского произвола окружили территорию вокруг Белого дома, проигнорировав распоряжение о комендантском часе, действующем с 19:00 2 июня.
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Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
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Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Глава Фатежского района прокомментировал вспышку коронавируса
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В Швеции появилась вакансия, на которой работать практически не нужно
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
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