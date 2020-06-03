с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Происшествия Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера Были арестованы не менее двух человек по подозрению в атаках на представителя экстренных служб и в подстрекательстве к беспорядкам возле Даунинг-стрит, 10. 111

Наука Коронавирус может размножаться в клетках сердца Как стало известно, попадая в клетки сердца и размножаясь там, вирус вызывает сбои в сердцебиении. 73

Технологии Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям. 30

Интернет К Google подан иск на $5 млрд за сбор данных пользователей Во вторник, 2 июня, к Google был подан иск, в котором компания обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни пользователей путем отслеживания их действий в интернете даже в тех случаях, когда они открывают окна в режиме «инкогнито». 13

Политика Песков отреагировал на проверку указов по коронавирусу В Кремле считают прерогативой премьер-министра Михаила Мишустина анализировать применение нормативно-правовых актов, принятых в период борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 32

Экономика МВФ снял с повестки заседания вопрос о предоставлении кредита Украине Вопрос о выделении Украине первого транша в $1,9 млрд из кредитной программы на $5 млрд вычеркнут из графика официальных заседаний совета директоров Международного валютного фонда.

Общество Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости. 6

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 2,1K

Политика Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. 733

Общество В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной. 2K

Происшествия Жительница Петербурга умерла после незаконной пластической операции Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины из-за незаконной пластической операции в одной из клиник Петербурга. 3

Политика Власти США объявили о приостановке полетов китайских авиалиний Министерство транспорта США объявило о приостановке с 16 июня пассажирских перевозок китайскими авиакомпаниями, пишет Bloomberg со ссылкой на распоряжение ведомства. 12

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 27

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 305

Здоровье Мурашко назвал показания для госпитализации больных коронавирусом Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал в интервью Первому каналу, о показаниях для госпитализации больных коронавирусом. 1