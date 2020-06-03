с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Экономика Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp (WMG) привлекла $1,925 млрд в ходе IPO, которое стало крупнейшим на рынке с начала года.

Общество Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. 466

Общество Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске Владимира Путина удивил доклад губернатора Красноярского края Александра Усса по ЧП в Норильске с разливом топлива, который не предложил пути решения проблемы. 36

Политика Визит украинской делегации в Берлин оказался никому не интересен Киев, 3 июня 2020, 18:18 — REGNUM Украинское государственное информагентство «Укринформ» сегодня, 3 июня, опубликовало отчет о визите делегации из Киева в Берлин накануне, сделав вывод, что он был весьма успешным, в отличие от визита заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака 13 мая. 201

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Общество Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости. 6

Политика Путин разрешил Наталье Комаровой снова возглавить Югру Ново-Огарево, Московская область, 3 июня 2020, 18:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил желание губернатора Югры Натальи Комаровой снова возглавить регион. 74

Игры Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа. 1

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Кино Какие фильмы должны были войти в программу Каннского кинофестиваля Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр вместе с директором Тьерри Фремо огласил основную конкурсную программу смотра вечером 3 июня в пустом кинозале Дворца фестивалей.

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Экономика Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. 115