Коронавирус
РБКАналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
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Политика
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Экономика
Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO
Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp (WMG) привлекла $1,925 млрд в ходе IPO, которое стало крупнейшим на рынке с начала года.
Интерфакс 07:16
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент
При пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает городское управление МЧС.
РИА Новости 03:50
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Общество
Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске
Владимира Путина удивил доклад губернатора Красноярского края Александра Усса по ЧП в Норильске с разливом топлива, который не предложил пути решения проблемы.
РИА Новости 10:00
Общество
Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
Политика
Визит украинской делегации в Берлин оказался никому не интересен
Киев, 3 июня 2020, 18:18 — REGNUM Украинское государственное информагентство «Укринформ» сегодня, 3 июня, опубликовало отчет о визите делегации из Киева в Берлин накануне, сделав вывод, что он был весьма успешным, в отличие от визита заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака 13 мая.
REGNUM 11:18
Политика
Белый дом заявил о праве Трампа послать военных на разгон протестов
Президент США имеет полномочия задействовать военных для защиты американских городов в ходе беспорядков, но в данный момент такой необходимости нет, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
РИА Новости 14:39
Общество
Смертность в Петербурге в мае выросла на 32% по отношению к 2019 году
Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 22:07 — REGNUM Смертность в Петербурге от всех возможных причин по итогам мая 2020 года выросла на 32% по отношению к тому же периоду 2019 года.
REGNUM 15:07
Общество
Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации»
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском 12:57
Политика
Путин разрешил Наталье Комаровой снова возглавить Югру
Ново-Огарево, Московская область, 3 июня 2020, 18:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил желание губернатора Югры Натальи Комаровой снова возглавить регион.
REGNUM 11:09
Игры
Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру 13:22
Футбол
Захаряк может стать новым главным тренером «Краснодара»
«Краснодар» собирается заменить на посту главного тренера Сергея Матвеева на Игоря Захаряка. Такой информацией располагает ресурс «Мaтч ТВ».
ProstoProSport 08:55
Происшествия
В Лондоне начался штурм участниками акции протеста резиденции Джонсона
Участники акции протеста против полицейского насилия и расизма начали штурм резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.
REGNUM 14:27
Футбол
Тихонов считает, что при Романцеве в «Спартаке» была диктатура
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов вспомнил стиль управления легендарного тренера команды Олега Романцева.
RT на русском 15:00
Кино
Какие фильмы должны были войти в программу Каннского кинофестиваля
Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр вместе с директором Тьерри Фремо огласил основную конкурсную программу смотра вечером 3 июня в пустом кинозале Дворца фестивалей.
РБК 13:53
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Шоу-бизнес
Виктория Боня заявила подписчикам, что не стыдится своего лишнего веса
Боня показала подписчикам в Instagram свое измененное тело.
Слово и Дело вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления
Дочь звезды русского шансона Татьяна Плаксина ответила всем хейтерам и поклонникам Успенской. Обращение переросло в обвинение матери.
Экономика сегодня 05:55
Общество
Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к «Роскосмосу»
Аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей государственной корпорации.
Российская газета 12:20
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Футбол
«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Политика
Франция выступила против возвращения России в G7
Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России.
Газета.Ru 13:10
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
Шоу-бизнес
Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым
Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru 14:08
Финансы
Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей
Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС 13:10
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Шоу-бизнес
Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни
Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости вчера в 05:23