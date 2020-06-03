Коронавирус
РБКАналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
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Курс доллара может вырасти до 90 руб., в случае если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям вновь придется вводить ограничения по его распространению, говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБКвчера в 11:33
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Аналитики предрекли доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
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