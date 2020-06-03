Коронавирус
РБКАналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
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Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Происшествия
Посольство США в Афинах закидали «коктейлями Молотова»
Группа молодых людей, которая замыкала колонну, начала бросать камни, бутылки с зажигательной смесью в подразделения полиции, которые находились перед американским посольством.
РИА Новости 15:37
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Автоспорт
В Mercedes объяснили, почему против реверсивного старта
Руководитель команды Mercedes на встрече с прессой объяснил, почему ему не нравится эта идея.
F1news.ru 12:34
Футбол
Семин опроверг информацию о переговорах с тульским «Арсеналом»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что не ведет переговоров о возможном назначении на пост главного тренера тульского «Арсенала».
Бомбардир.ру 10:57
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
Общество
В Москве умер 61 пациент с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончался 61 пациент с коронавирусом и подтвержденной пневмонией, сообщает столичный оперштаб.
Ведомости вчера в 16:46
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА
Первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK открылся 3 июня в торговом центре «Тройка» в Москве.
РБК 04:50
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 09:16
Происшествия
Попадавшие в Москве деревья повредили 11 машин
В Москве при падении деревьев пострадали 11 машин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Газета.Ru 16:06
Общество
Смертность в Санкт-Петербурге в мае выросла на 32%
В Санкт-Петербурге смертность в мае увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Коммерсантъ 15:42
Происшествия
В Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
Общество
В Калининградской области появятся «продуктовые карты» для безработных
В Калининградской области для граждан, потерявших работу из-за коронавируса, ввели продуктовые карточки.
Невские Новости 10:27
Футбол
Тихонов считает, что при Романцеве в «Спартаке» была диктатура
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов вспомнил стиль управления легендарного тренера команды Олега Романцева.
RT на русском 15:00
Футбол
Очередное заседание исполкома РФС пройдет 9 июня
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников сообщил о дате проведения следующего заседания исполкома организации.
Metaratings 16:11
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце «вывалила грудь» перед продюсером «Интернов»
Как пишут в комментариях многочисленные подписчики Муцениеце, Агата «вывалила» перед Алексеем свою грудь, и действительно - глядя на фотографию, кажется, что бюст актрисы вот-вот выпадет из её корсета.
Bimru.ru вчера в 10:22
Наука
Ученые выяснили, чем питался динозавр сотню миллионов лет назад
Исследователи проанализировали останки древни панцирного динозавра, так называемого нодозавра Borealopelta markmitchelli, и выяснили, что в последний раз ел этот 1300 килограммовый гигант.
Сайт интересных новостей 14:58
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Здоровье
Эпидемиологический процесс в ряде российских регионов остается тяжелым
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в некоторых регионах России остается напряженным.
Газета.Ru 15:39
Технологии
Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22