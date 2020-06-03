с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.

Происшествия Посольство США в Афинах закидали «коктейлями Молотова» Группа молодых людей, которая замыкала колонну, начала бросать камни, бутылки с зажигательной смесью в подразделения полиции, которые находились перед американским посольством.

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Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 315

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