с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Политика Путин разрешил Наталье Комаровой снова возглавить Югру Ново-Огарево, Московская область, 3 июня 2020, 18:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил желание губернатора Югры Натальи Комаровой снова возглавить регион. 77

Футбол Захаряк может стать новым главным тренером «Краснодара» «Краснодар» собирается заменить на посту главного тренера Сергея Матвеева на Игоря Захаряка. Такой информацией располагает ресурс «Мaтч ТВ».

Армия и оружие Министр обороны США отменил вывод военных из Вашингтона По данным агентства Associated Press (AP), ссылающегося на министра Армии сухопутных войск США Райана Маккарти, сообщило, что глава Пентагона отменил вывод военных из Вашингтона, переброшенных туда из-за протестов.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные онкозаболевания в России Самым распространенным видом онкологического заболевания в России в 2019 году стал рак кожи и меланома, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - легких, следует из презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета ГД по охране здоровья. 5

Наука В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека. 1

Политика Трамп решил не использовать военных для подавления беспорядков в США Президент США Дональд Трамп отверг возможность использования военных для подавления беспорядков в стране.

Общество В России начнут выдавать новые автомобильные номера Как пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД, такой код в регионе не будет использоваться в обозримом будущем. 736

Шоу-бизнес Дава закупил одежду на миллион рублей Недавно блогер приобрел автомобиль за 10 миллионов рублей, а теперь потратил внушительную сумму в ЦУМе. 58

Технологии Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям. 30

Космос Спутник связи «Экспресс-АМ6» частично вышел из строя Агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы с сайта государственных закупок, сообщило, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ6» перестал функционировать более чем на треть из-за полного выхода из строя системы охлаждения. 7

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 395

Экономика Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт. 10

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Происшествия В Чечне 11 человек пострадали в результате последствий непогоды В Чечне не менее 11 человек пострадали в результате последствий сильного дождя и ветра, сообщил в видеообращении в своём Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров. 1

Общество На Сахалине коронавирус нашли во втором детском саду Коронавирусную инфекцию нашли в детском саду «Островок» в Смирных накануне вечером, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в правительстве региона.

Музыка Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»). 205

Киберспорт Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.

Политика Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит. 636

Общество Россияне стали чаще покупать водку в большой таре Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек).

Технологии Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которых вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 1

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Политика Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ. 4