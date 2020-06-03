с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

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Технологии Самоизоляция утроила число уязвимых компьютеров в России В конце мая уязвимы для несанкционированного удаленного доступа по протоколу RDP были 101 000 компьютеров на территории РФ – это на 230% больше, чем в начале апреля.

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Наука В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека. 33

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