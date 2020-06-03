Коронавирус
РБКАналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
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