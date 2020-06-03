с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Авто Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%. 2

Происшествия В МЧС рассказали о ситуации на месте ЧП в Норильске В МЧС рассказали о работе спасателей на месте разлива дизельного топлива в Норильске.

Космос В кораблях Маска нашли российские детали Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали. 232

Экономика По дополнительному пострадавшему ОКВЭД субсидию не дадут Если ОКВЭД основного вида деятельности организации или ИП не относится к отраслям, наиболее пострадавшим от коронавируса, то налогоплательщик субсидии не получит.

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 580

Политика США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники. 12

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 44

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери. 5

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 395

Экономика Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. 120

Происшествия Утопившей своих детей на Камчатке матери вынесли приговор В сентябре прошлого года жительницу Вилючинска и 27-летнюю мать задержали на Камчатке по обвинению в том, что она утопила двоих своих малолетних детей в бухте Крашенинникова.

Общество Аварийное здание уберут в парке Дружбы в Благовещенске В благовещенском парке Дружбы за пять дней разберут аварийное здания возле пруда.

Экономика Правящая коалиция ФРГ согласовала план стимулирования экономики Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коалиция договорилась в среду о стимулирующем пакете в €130 млрд.

Общество В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. 13

Общество Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в регионе и их негативном влиянии на здоровье. 12

Футбол «Ротор» расстался с девятью футболистами Девять игроков покинули волгоградский «Ротор», сообщается на официальном сайте клуба.

Здоровье Москвич вышел из комы и удивился из-за коронавируса Житель Москвы провел в коме два месяца после экстренной операции и удивился произошедшими из-за коронавируса изменениями, когда очнулся в конце мая. 146

Происшествия Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест. 812

Общество В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге. 2,1K