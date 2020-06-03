с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Общество Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Общество Greenpeace оценил ущерб от разлива топлива в Норильске Если применять методику Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам, ущерб может составить более 6 млрд рублей. 2

Общество За сутки в России выявили еще почти 9 тысяч случаев коронавируса С начала эпидемии в России зарегистрировано 441 тысяча 108 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Общество Во Владимирской области подтверждено еще 55 случаев коронавируса Управление Роспотребнадзора по Владимирской области и региональный Центр гигиены и эпидемиологии опубликовали данные мониторинга за эпидситуацией за последние сутки За сутки в регионе лабораторно подтверждено еще 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (по состоянию на 10 утра 4 июня). 743

Киберспорт Сегодня для Battlefield V выходит последнее контентное обновление Комьюнити-менеджер студии DICE сообщил, что уже сегодня, 4 июня, для Battlefield V выйдет последнее контентное обновление.

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 823

Космос В корабле Маска использовали российские детали Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая. 1,9K

Общество В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной. 2,2K

Происшествия На Сельме поезд сбил молодого человека насмерть В Калининграде вечером в среду, 3 июня 2020 года, в районе улиц Гайдара и Челнокова в микрорайоне Сельма на железнодорожных путях произошла трагедия с летальным исходом.

Экономика Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа» Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".

Экономика Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30 процентов, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке. 15

Единоборства Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 197

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 2,3K