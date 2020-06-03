Коронавирус
РБКАналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Происшествия
В Москве узнали об аварии в Норильске через полчаса
На совещании по проблеме разлива более 21 тыс. тонн топлива норильской ТЭЦ-3 Владимир Путин обвинил власти края и чиновников в том, что они «узнали об аварии только из соцсетей».
Коммерсантъ 11:08
Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
Армия и оружие
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны России подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара-А5", передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
Лукашенко исключил революционную смену правительства в Белоруссии
25 мая Лукашенко заявил, что намерен сформировать новый состав правительства Белоруссии до президентских выборов, передает RT.
Известия 06:42
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением.
Газета.Ru 11:38
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Политика
Трамп заявил, что не прятался в бункере во время протестов
Президент США Дональд Трамп утверждает, что не прятался в бункере и не приказывал разогнать протестующих перед Белым домом.
РИА Новости 10:48
Политика
Франция высказалась о возвращении России в G7
Власти Франции не видят перемен, которые бы привели к возвращению России в G7.
Lenta.ru 12:43
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Экономика
В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM 03:45
Футбол
Малафеев рассказал, почему Манчини отказался от Дзюбы
Спорт день за днем 10:05
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления
Российский врач и телеведущий Александр Мясников, известный зрителям как Доктор Мясников, рассказал, что делать людям, страдающим от резких скачков давления.
Gazeta.SPb вчера в 20:16
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Здоровье
Эпидемиологическая обстановка в Волгоградской области остается сложной
Эпидемиологическая обстановка в Волгоградской области остается сложной. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:49
Общество
Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы
Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:05
Здоровье
Минздрав обновил методику лечения коронавируса
Минздрав обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
BFM.ru 08:08
Политика
Пентагон выступил против использования армии для борьбы с беспорядками
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает против использования американских военных для подавления беспорядков в стране.
RT на русском 12:11
Политика
Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок
Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru 10:45
Общество
В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса
Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.
REGNUM 05:33
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета 08:25
Наука
Женский алкоголизм может быть связан с эстрогенами
Как известно, женский алкоголизм протекает в более тяжелой форме по сравнению с мужчинами.
MedikForum.ru вчера в 00:51