с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 157

Происшествия В Москве узнали об аварии в Норильске через полчаса На совещании по проблеме разлива более 21 тыс. тонн топлива норильской ТЭЦ-3 Владимир Путин обвинил власти края и чиновников в том, что они «узнали об аварии только из соцсетей».

Армия и оружие Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара» Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны России подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара-А5", передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. 17

Политика Лукашенко исключил революционную смену правительства в Белоруссии 25 мая Лукашенко заявил, что намерен сформировать новый состав правительства Белоруссии до президентских выборов, передает RT.

Общество В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения. 21

Политика Трамп высказался за присутствие России в G7 Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. 81

Общество Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. 1,1K

Политика Трамп заявил, что не прятался в бункере во время протестов Президент США Дональд Трамп утверждает, что не прятался в бункере и не приказывал разогнать протестующих перед Белым домом.

Политика Франция высказалась о возвращении России в G7 Власти Франции не видят перемен, которые бы привели к возвращению России в G7.

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 289

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова. 1

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 734

Общество Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Здоровье Минздрав обновил методику лечения коронавируса Минздрав обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. 79

Политика Пентагон выступил против использования армии для борьбы с беспорядками Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает против использования американских военных для подавления беспорядков в стране.

Политика Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок. 48

Общество В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной. 1,8K

Экономика Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. 103