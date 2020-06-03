с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

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Политика Россия поддержала инициативу по прекращению огня в Ливии Москва поддерживает каирскую инициативу по прекращению огня в Ливии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. 4

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Экономика Прибалтийский транзит пустят через терминал «Ультрамар» в Усть–Луге в июне В полную силу терминал заработает с весны 2021–го, пропускная способность вырастет до 12 млн т в год, — говорит Виктор Гешеле.

Фигурное катание Плющенко показал тренировку Трусовой на сборах в Кисловодске Олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео с тренировки двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой на сборе в Кисловодске.

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Происшествия В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО Санкт-Петербург, 6 июня 2020, 18:08 — REGNUM Суд в Петербурге отправил под стражу на два месяца мужчину, выстрелившего в голову студенту СПбГУ на Невском проспекте днем 4 июня. 40

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Футбол ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер «Чёрные» выиграли матч со счётом 8:3. Фёдор Чалов отметился покером, Никола Влашич – хет-триком, а ещё один гол у победителей на счету Ивана Облякова.

Игры Анонсировано дополнение Fallen God для SpellForce III — оно про троллей Среди особенностей дополнения стоит отметить появление фракции троллей и континента Ургат, а также свежую сюжетную кампанию на 15 часов, финал которой зависит от решений игрока.

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