с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Общество YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции Сегодня, 4 июня, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик медиагруппы «Патриот», призывающий голосовать за поправки к Конституции РФ. 320

Происшествия СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Шоу-бизнес Forbes определил самых высокооплачиваемых мировых звезд Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире.

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Происшествия Названа площадь загрязнения в Норильске после разлива топлива Пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что после разлива дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 в Норильске площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. 284

Общество Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса Власти Архангельской области приняли решение ограничить с 6 июня въезд на территорию Северодвинска, сообщила пресс-служба регионального правительства. 77

Футбол Сёмин отреагировал на слухи о возвращении в киевское «Динамо» В четверг, 4 июня, бывший тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал интерес со стороны киевского «Динамо».

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Общество В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня. 346

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