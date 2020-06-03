с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $40 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,31% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $40,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 03:56 мск. 328

Шоу-бизнес Старый ролик с участием Меган Маркл «взорвал» соцсети Меган Маркл принимала участие в социальной кампании против расизма, в рамках которой рассказала трогательную историю о том, как сама сталкивалась с унижениями из-за цвета кожи.

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 11

Политика Белый дом: Трамп может использовать военных для подавления восстаний Президент США Дональд Трамп при необходимости использует военных для подавления восстаний, пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Белого дома Кейли Макинэни. 3

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