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Аналитики допустили рост цен на кофе в России на треть из-за неурожая

"Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году", — отметил ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.
Газета.Ru
Первый удар в виде засухи и заболевания деревьев пришелся по урожаю кофе на регионы, где выращивают арабику, Колумбию и Латинскую Америку.
АБН
- В торговых сетях цена 800-граммового пакета кофе в зернах не изменилась, колеблется от 1300 рублей до 2000.
Московский Комсомолец
Дефицит сырья в наших краях ожидается не только из Бразилии (основного поставщика), но и из Вьетнама.
Московский Комсомолец

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Эксперт Чарный предупредил о возможном подорожании кофе в России
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Эксперт Чарный спрогнозировал подорожание кофе в России на треть из-за мирового неурожая
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