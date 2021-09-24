Если же темпы выдачи последних месяцев сохранятся до конца года, портфель потребкредитов может впервые достичь отметки 12 трлн руб. (по сравнению с предыдущим годом повышение составит 23-25%), допускают аналитики.
По словам «Лаборатории Касперского», глобальная система информирования о киберугрозах Kaspersky Threat Intelligence зафиксировала 9 193 корпоративных компьютеров в России, ставших целью для операторов шифровальщиков.
Компьютер, с которого управляли спутником, находился в Центре космических полетов Годдарда: проникнув внутрь него, взломщики направили солнечные панели ROSAT X-Ray прямо на Солнце — это быстро посадило батарею и сделало спутник бесполезным.