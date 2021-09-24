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Аналитики допустили рост объема потребкредитов до рекордных 12 трлн руб

Портфель потребительских кредитов в России по итогам 2021 года в консервативном сценарии вырастет примерно на 20% и превысит 11,5 трлн руб., говорится в сообщении рейтингового агентства НКР.
РБК
Если же темпы выдачи последних месяцев сохранятся до конца года, портфель потребкредитов может впервые достичь отметки 12 трлн руб. (по сравнению с предыдущим годом повышение составит 23-25%), допускают аналитики.
РБК
Ускорение темпов роста связано с отложенным спросом на кредиты, усилением активности потребителей, ухудшением динамики реальных доходов и ускорением инфляции, поясняют эксперты.
РБК
По мнению аналитиков НКР, темпы роста кредитования могли бы оказаться выше, если бы не единовременные социальные выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей.
Frank Media

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