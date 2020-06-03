с чего всё началось

Непосредственную роль в сохранении благосостояния граждан играют меры государственной поддержки. Введенные Правительством России пакеты инициатив позволили не допустить снижения доходов населения более чем на 20%.

Аналитики допустили снижение доходов россиян по итогам года

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