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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики: эпоха постоянного спроса на нефть завершилась

Уточняется, что это связано с ростом запасов нефти в хранилищах из-за снижения ее востребованности в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, аналитики прогнозируют, что спрос на данное сырье в ближайшие годы не восстановится - эпоха постоянного спроса на нефть завершилась.В источнике
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Телеканал 360°

Аналитики спрогнозировали спад спроса на нефть и новые потрясения

Телеканал 360°02:05
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

REGNUM01:00
Lenta.ru

Нефти напророчили очередное потрясение

Lenta.ru21:59
Московский Комсомолец

Нефть ждет забвение - аналитики

Московский Комсомолец23:38
ФАН

Аналитики прогнозируют очередное потрясение на мировом рынке нефти

ФАН23:34
Аргументы и Факты

Аналитики считают, что мировому рынку нефти грозит обрушение спроса

Аргументы и Факты23:28
Life.ru

Аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два года

Life.ru00:40

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомости07:26
118

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.
Вести.Ru07:28
21

Apple обновила iOS до 14 версии

Apple в iOS 14 будет включать новую функцию под названием «Библиотека приложений», которая автоматически организует приложения на главном экране, поэтому вам не придется пролистывать несколько страниц, чтобы найти то, что вы ищете.
NewInform03:56
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Открытие 40% новых ТЦ в России перенесли на 2021 год

На 2020 год в России был заявлен рекордный за последние пять лет ввод торговых центров (порядка 2 млн кв. м ), часть из них уже находится в высокой степени готовности, при этом открытие около 30–40% новых объектов перенесено на 2021 год.
РБК04:19
5

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской Кадырова

В одном из западных государств появилась информация о подготовке специальной операции под названием «Двойник», в которой будет задействована специально разработанная восковая маска Рамзана Кадырова.
CT news08:34
69

Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн

Выборг, Ленинградская область, 16 сентября 2020, 09:55 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности.
REGNUM02:55
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