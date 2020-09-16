Уточняется, что это связано с ростом запасов нефти в хранилищах из-за снижения ее востребованности в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, аналитики прогнозируют, что спрос на данное сырье в ближайшие годы не восстановится - эпоха постоянного спроса на нефть завершилась.