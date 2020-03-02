Аналитики, опрошенные агентством ПРАЙМ, разошлись во мнениях о причинах резкого краткосрочного падения бумаг крупнейшего российского банка. Как считает инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин, бумаги обвалились в моменте на фоне возможного выхода из них нерезидентов.

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Общество С 1 марта в России вступает в силу ряд законов Жителей России с марта 2020 года ожидают следующие изменения: - разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признала специальная медкомиссией; - адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату — так называемый «гонорар успеха».

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Общество ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса "Иными словами, вирус продолжает распространяться", - заявила фон дер Ляйен на специальной пресс-конференции в Брюсселе, в которой вместе с ней участвовали члены ЕК, отвечающие за здравоохранение, управление кризисными ситуациями, экономику, внутренние дела, транспорт.

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Происшествия Загорелся Новолипецкий металлургический комбинат На территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

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