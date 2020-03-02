Экономика

РосбалтРосбалтАналитики гадают, почему обвалились акции Сбербанка

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Аналитики, опрошенные агентством ПРАЙМ, разошлись во мнениях о причинах резкого краткосрочного падения бумаг крупнейшего российского банка. Как считает инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин, бумаги обвалились в моменте на фоне возможного выхода из них нерезидентов.
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Акции Сбербанка падали на 6% за 10 минут, аналитики разошлись во мнениях о причинах

ПРАЙМ08:19

Аналитики гадают, почему обвалились акции Сбербанка

Росбалт09:05
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
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ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

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Армия и оружие

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Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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