Экономика
РосбалтАналитики гадают, почему обвалились акции Сбербанка
Аналитики, опрошенные агентством ПРАЙМ, разошлись во мнениях о причинах резкого краткосрочного падения бумаг крупнейшего российского банка. Как считает инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин, бумаги обвалились в моменте на фоне возможного выхода из них нерезидентов.
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Биатлон
Юрист назвал странными заявления адвокатов российских биатлонисток
CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснения.
Общество
В Петербурге начались испытания подлодки «Волхов»
Швартовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов" начались в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба "Адмиралтейских верфей" - предприятия, на котором строится подлодка.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
Здоровье
Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год
Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию
В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения бомбардировщика противотанковой ракетой
На телеканале «Звезда» был показан ролик, на котором демонстрируется, как Су-25 уничтожает бомбардировщик с помощью противотанковой ракеты «Вихрь».
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Армия и оружие
Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии
Анкара развернула "рой дронов" в ответ на сирийский авиаудар, после которого погибли 33 турецких солдата.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
Жителей России с марта 2020 года ожидают следующие изменения: - разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признала специальная медкомиссией; - адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату — так называемый «гонорар успеха».
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Экономика
ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка
Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
Политика
Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Общество
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Происшествия
В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт
В Оренбурге сотрудницу полиции, разрисовавшую вместе с подругой краской из баллончика лифт в многоэтажке, заставили отмывать кабину.
Общество
ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса
"Иными словами, вирус продолжает распространяться", - заявила фон дер Ляйен на специальной пресс-конференции в Брюсселе, в которой вместе с ней участвовали члены ЕК, отвечающие за здравоохранение, управление кризисными ситуациями, экономику, внутренние дела, транспорт.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Кино
Фильм «Дау. Наташа» выиграл приз Берлинале за операторскую работу
Авто
Renault представил концепт-трансформер Morphoz
Французский бренд Renault представил свой новый концептуальный кроссовер Morphoz.
Происшествия
Загорелся Новолипецкий металлургический комбинат
На территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Политика
Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
Авто
Tesla начала отгрузку Model Y с завода
Сегодня на стоянке Tesla было замечено еще дюжина автомобилей Model Y. Напомним, что в марте прошлого года американская компания представила свою новую разработку — полностью электрический кроссовер на основе Model 3, с запасом хода до 450 км. Серийное производство новинки началось в январе 2020 года, с опережением графика.