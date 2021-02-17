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Аналитики из США заявили об увеличении госдолга всех стран до $281 трлн

Вашингтонский Институт международных финансов представил исследование, в котором говорится, что пандемия коронавируса привела к тому, что госдолг всех стран достиг отметки $281 трлн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.В источнике
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Вечерняя Москва
Kadara.ru
Взгляд.ру
Росбалт
С чего всё началось

Эксперты заявили, что пандемия привела к рекордному госдолгу всех стран в $281 трлн

Последствия пандемии нового коронавируса привели к росту общего суверенного государственного долга всех стран на $24 трлн за последний год, в результате чего он достиг рекордного за все время $281 трлн, что составляет 355% мирового ВВП.
ТАССвчера в 14:12
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Из-за коронавируса мировой госдолг вырос до рекордного уровня

Взгляд.ру22:40

Пандемия увеличила совокупный госдолг стран до $281 трлн

АБН16:34

Эксперты заявили, что пандемия привела к рекордному госдолгу всех стран в $281 трлн

ТАССвчера в 14:12

Государственный долг всех стран мира рекордно вырос в результате пандемии

ИА Красная Веснавчера в 15:57

Эксперты заявили, что госдолг всех стран возрос до 281 триллиона долларов

Вечерняя Москвавчера в 14:51

Аналитики из США заявили об увеличении госдолга всех стран до $281 трлн

RT на русскомвчера в 14:24

Пандемия образовала рекордный мировой госдолг в $281 трлн

Московские новости16:05
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Против экс-руководителя «Горно-Алтайавтодора» возбудили второе уголовное дело

Уголовное дело о мошенничестве почти на 57 млн рублей против Нечаева объединено с ранее возбужденным делом, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ по региону в среду.
ТАССвчера в 07:56

Китайский боевик «Детектив из Чайнатауна 3» собрал за 2 дня почти 400 миллионов долларов

Как стало известно EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник, комедия-боевик «Детектив из Чайнатауна-3» о доморощенном Шерлоке Холмсе собрала в прокате за два дня 397 миллионов долларов, побив рекорд «Мстителей-4: Финал».
Evo-rus.com16 февраля в 00:28