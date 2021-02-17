Аналитики из США заявили об увеличении госдолга всех стран до $281 трлн
Вашингтонский Институт международных финансов представил исследование, в котором говорится, что пандемия коронавируса привела к тому, что госдолг всех стран достиг отметки $281 трлн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.В источнике
С чего всё началось
Эксперты заявили, что пандемия привела к рекордному госдолгу всех стран в $281 трлн
Последствия пандемии нового коронавируса привели к росту общего суверенного государственного долга всех стран на $24 трлн за последний год, в результате чего он достиг рекордного за все время $281 трлн, что составляет 355% мирового ВВП.
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