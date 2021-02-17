Вашингтонский Институт международных финансов представил исследование, в котором говорится, что пандемия коронавируса привела к тому, что госдолг всех стран достиг отметки $281 трлн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

С чего всё началось Эксперты заявили, что пандемия привела к рекордному госдолгу всех стран в $281 трлн Последствия пандемии нового коронавируса привели к росту общего суверенного государственного долга всех стран на $24 трлн за последний год, в результате чего он достиг рекордного за все время $281 трлн, что составляет 355% мирового ВВП. ТАСС вчера в 14:12