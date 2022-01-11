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Аналитики: к концу 2022 года курс доллара составит 73,4 рубля

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В 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность.
Lenta.ru
По мнению аналитиков, на стабильность рубля в 200 году повлияют геополитическая обстановка и рост мировых цен на топливо.
Главный региональный
Минимальное значение, озвученное собеседником «Ленты.ру», — 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря, максимальное — 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.
Lenta.ru
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин полагает, что российские активы будут привлекать иностранных инвесторов за счет сравнительно высоких ставок.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Эксперты назвали предполагаемый курс доллара к концу 2022 года
Московский Комсомолец09:03
Аналитики предсказали доллар по 73,4 рубля к концу 2022 года
Lenta.ru22:28
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Аналитики: к концу 2022 года курс доллара составит 73,4 рубля
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