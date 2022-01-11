Российская сторона на переговорах в Женеве «разжевала» США свои предложения по гарантиям безопасности в Европе, чтобы не возникло недопониманий, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в кругах, близких к переговорам.
Заболеваемость COVID-19 в России при неблагоприятном развитии ситуации может превысить сто тысяч случаев в сутки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Представитель МИД России Мария Захарова ответила на обещание бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, что Россия «получит по яйцам» если попробует вернуть влияние на страны бывшего Варшавского договора.
Как сообщает пресс-служба политика, в понедельник, 11 января, в Киеве прошла официальная встреча украинского руководства с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.