ИзвестияАналитики: к концу 2022 года курс доллара составит 73,4 рубляВ 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность.Lenta.ruМинимальное значение, озвученное собеседником «Ленты.ру», — 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря, максимальное — 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.Lenta.ruКурс доллара к концу 2022 года составит примерно 73,4 рубля, евро — 79,5 рубля.Lenta.ruИнвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин надеется, что российские активы продолжат быть привлекательными для зарубежных инвесторов из-за достаточно высоких ставок.ФАНЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВИзвестияРамблерГазета.RuКомсомольская правдаПолитическая ЭкспертизаИА Красная ВеснаГлавный региональныйЭкономика сегодняРадио 1ПолитРоссияНародные новостиФАНЦарьградДума ТВПодробнее о событииЭксперты назвали предполагаемый курс доллара к концу 2022 годаМосковский Комсомолецвчера в 09:03Аналитики предсказали доллар по 73,4 рубля к концу 2022 годаLenta.ruвчера в 22:28Самое цитируемоеАналитики заявили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильностьКомсомольская правдавчера в 04:49Экономисты предсказали доллар по 73,4 рубля к концу 2022 годаГлавный региональныйвчера в 07:51Аналитики спрогнозировали курс рубля на 2022 годBanki Loansвчера в 06:13Аналитики: к концу 2022 года курс доллара составит 73,4 рубляИзвестиявчера в 07:52Россиянам рассказали, каким будет курс рубля к концу 2022 годаСекрет фирмывчера в 03:47Показать ещёОценить97Поделиться