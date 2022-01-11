Будьте в Плюсе

Аналитики: к концу 2022 года курс доллара составит 73,4 рубля

В 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность.
Lenta.ru
Минимальное значение, озвученное собеседником «Ленты.ру», — 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря, максимальное — 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.
Lenta.ru
Курс доллара к концу 2022 года составит примерно 73,4 рубля, евро — 79,5 рубля.
Lenta.ru
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин надеется, что российские активы продолжат быть привлекательными для зарубежных инвесторов из-за достаточно высоких ставок.
ФАН

Подробнее о событии

Эксперты назвали предполагаемый курс доллара к концу 2022 года
Московский Комсомолецвчера в 09:03
Аналитики предсказали доллар по 73,4 рубля к концу 2022 года
Lenta.ruвчера в 22:28
Самое цитируемое
Аналитики заявили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность
Комсомольская правдавчера в 04:49
Экономисты предсказали доллар по 73,4 рубля к концу 2022 года
Главный региональныйвчера в 07:51
Аналитики спрогнозировали курс рубля на 2022 год
Banki Loansвчера в 06:13
Аналитики: к концу 2022 года курс доллара составит 73,4 рубля
Известиявчера в 07:52
Россиянам рассказали, каким будет курс рубля к концу 2022 года
Секрет фирмывчера в 03:47

Интересное

NRK: норвежских и шведских лыжников подозревают в мошенничестве со смазками

Лыжников из Швеции и Норвегии подозревают в использовании запрещенных смазок.
Спорт-Экспрессвчера в 07:46

Журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане на 47-м году жизни

Умер телеведущий Михаил Зеленский, сообщил на странице Facebook заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович.
РИА Новости16:32

Основатель Microsoft Гейтс предрек спад заболеваемости COVID-19 после волны омикрон-штамма

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал, что число заражений коронавирусом в мире пойдет на спад после того, как волна омикрон-штамма стихнет.
Lenta.ru16:08

Motorola получила патент на смартфон с безумным дисплеем

Патент был официально опубликован 23 декабря 2021 года, что потенциально дало зеленый свет этому безумному дизайну.
Megaobzor.com10 января в 15:01

TAC: США не хотят воевать с Россией из-за растущей угрозы со стороны Китая

Украину никогда не примут в НАТО, так как она не входит в сферу жизненно важных интересов США, пишет американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.
РИА Новости10 января в 04:05

Фондовые биржи США во вторник закрылись ростом основных индексов

Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ16:18

Задержанного казахстанского бойца Хамитова освободили в тяжелом состоянии

Казахстанского бойца Куата Хамитова, которого задержали за участие в незаконном митинге, освободили.
Газета.Ruвчера в 15:23

Канье Уэст рассказал о планах провести в Москве воскресную службу и встретиться с Путиным

Американский рэпер Канье Уэст собрался приехать в Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.
Lenta.ruвчера в 12:49

85-летнего Леонида Куравлёва госпитализировали в «Коммунарку» из дома престарелых

85-летний Куравлев оказался в Коммунарке из-за жалоб на высокую температуру и проблемы с дыханием.
Центральная Служба Новостейвчера в 02:26

Сбербанк призвал граждан в РФ готовиться к худшему в феврале 2022 года из-за инфляции

Гражданам в РФ рассказали, какие финансовые изменения их ждут в феврале текущего года, передает сетевое издание PRIMPRESS со ссылкой на заявление Игоря Рапохина, занимающего должность стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research.
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 13:58