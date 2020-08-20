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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

Аналитики Morgan Stanley пришли к выводу, что лучшей "валютой-убежищем" среди всех мировых валют является доллар.В источнике
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РИА Новости

Названа лучшая «валюта-убежище»

РИА Новости02:07
Известия

Эксперт назвал самые надежные валюты в мире

Известия07:17
Газета.Ru

Аналитики назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

Газета.Ru04:03
РБК

Доллар или биткоин. Какая валюта надежнее

РБК07:46
РЕН ТВ

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

РЕН ТВ21:38
Lenta.ru

Названа лучшая «валюта-убежище»

Lenta.ru21:00
Profinance.ru

Доллар США станет лучшей валютой до конца года

Profinance.ruвчера в 04:36

Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
6

Mercedes-Benz в РФ отзывает более 1 тысячи автомобилей в России

Как сообщает ToDay News Ufа, причиной отзыва автомобилей являются некорректные данные по максимальным значениям нагрузки на крышу, которые прописаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
ToDay News Ufaвчера в 16:59
12

Путин назвал главным качеством управленца умение слышать людей

Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин, выступая перед выпускниками третьего потока программы развития кадрового резерва управленцев, которые прошли обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы, подчеркнул, что управленец должен уметь слышать людей.
Экономика сегодня08:34
13

На Кубани освоили более 40% средств по нацпроектам в условиях пандемии

Освоение денежных средств, выделенных Краснодарскому краю на 2020 год для реализации национальных проектов, превысило 40%, несмотря на действовавшие в регионе ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса.
ТАСС08:40