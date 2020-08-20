Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

Аналитики Morgan Stanley пришли к выводу, что лучшей "валютой-убежищем" среди всех мировых валют является доллар.В источнике
С чего всё началось
Накануне, 19 августа, CNBC
 со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley сообщило, что японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но лучшей «‎валютой-убежищем» является доллар.
Известия07:17
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт рассказал о самых надёжных мировых валютах

RT на русском09:09
Profinance.ru

Доллар США станет лучшей валютой до конца года

Profinance.ruвчера в 04:36
Известия

Эксперт назвал самые надежные валюты в мире

Известия07:17
РИА Новости

Названа лучшая «валюта-убежище»

РИА Новости02:07
РЕН ТВ

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

РЕН ТВ21:38
Lenta.ru

Названа лучшая «валюта-убежище»

Lenta.ru21:00
РБК

Доллар или биткоин. Какая валюта надежнее

РБК07:46

Появилось видео из салона самолета перед госпитализацией Навального

Пользователь Instagram djpavlin (в описании профиля указаны имя и фамилия — Павел Лебедев) опубликовал видео из самолета, в котором летел оппозиционный политик и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, госпитализированный затем больницу в Омске.
РБК02:27
145

В Ростуризме допустили продолжение программы кешбэка за туры по России

Глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая в эфире телеканала «Россия 24», не исключила, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России «будет ещё и в дальнейшем реализовываться».
RT на русском06:38
3

Путин уверен в выпускниках программы развития управленческого резерва

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС способны на очень многое.
РИА Новости08:38
15