Аналитики назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»
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Аналитики Morgan Stanley пришли к выводу, что лучшей "валютой-убежищем" среди всех мировых валют является доллар.В источнике
С чего всё началось
Накануне, 19 августа, CNBC
со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley сообщило, что японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но лучшей «валютой-убежищем» является доллар.
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