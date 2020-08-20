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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

Аналитики Morgan Stanley пришли к выводу, что лучшей "валютой-убежищем" среди всех мировых является доллар.В источнике
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РИА Новости

Названа лучшая «валюта-убежище»

РИА Новости02:07
Телеканал 360°

Доллар назвали выгодной валютой для инвесторов

Телеканал 360°02:55
Московский Комсомолец

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

Московский Комсомолец02:26
Газета.Ru

Аналитики назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

Газета.Ru04:03
РЕН ТВ

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

РЕН ТВ21:38
Lenta.ru

Названа лучшая «валюта-убежище»

Lenta.ru21:00
Profinance.ru

Доллар США станет лучшей валютой до конца года

Profinance.ruвчера в 04:36

«Калашников» создал малогабаритные автоматы «Малыш» для самообороны

Предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны "Малыш" завершены, идет подготовка к государственным, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.
«Калашников» создал малогабаритные автоматы «Малыш» для самообороны
РИА Новости03:37
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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В 2021 году взносы на капремонт в Свердловской области вырастут на 4%

С 1 января 2021 года размер минимальных взносов на капитальный ремонт в Свердловской области вырастет на 4%. По словам министра ЖКХ Николая Смирнова, расчет взносов исчисляется по системе Минстроя РФ и зависит от суммарной площади запланированных к капремонту домов и необходимого объема работ.
ФедералПресс03:34
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Волгоград может перейти на московское время в декабре

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, Волгоградскую область депутаты предлагают перенести из третьего пункта статьи 5 закона №107-ФЗ во второй, где перечислены регионы, которые живут во 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).
КП - Волгоград02:43
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