Предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны "Малыш" завершены, идет подготовка к государственным, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.
Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
С 1 января 2021 года размер минимальных взносов на капитальный ремонт в Свердловской области вырастет на 4%. По словам министра ЖКХ Николая Смирнова, расчет взносов исчисляется по системе Минстроя РФ и зависит от суммарной площади запланированных к капремонту домов и необходимого объема работ.
Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, Волгоградскую область депутаты предлагают перенести из третьего пункта статьи 5 закона №107-ФЗ во второй, где перечислены регионы, которые живут во 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).