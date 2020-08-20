Волгоград может перейти на московское время в декабре

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, Волгоградскую область депутаты предлагают перенести из третьего пункта статьи 5 закона №107-ФЗ во второй, где перечислены регионы, которые живут во 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).