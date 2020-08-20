«Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета составила 29,3% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 13,9 процентного пункта», — приводится цитата из доклада.
Дмитрий Каросанидзе, являющийся главой группы поддержки продаж сетевых решений компании "Инфосистемы джет", рассказал о том, что местоположение владельца смартфона можно узнать даже в том случае, когда устройство выключено.
Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, Волгоградскую область депутаты предлагают перенести из третьего пункта статьи 5 закона №107-ФЗ во второй, где перечислены регионы, которые живут во 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).
Возвращение ступени Falcon 9 снижает полезную нагрузку менее чем на 40%, а подготовка к новому старту составляет менее 10% стоимости новой ступени Илон Маск, глава SpaceX Предприниматель отметил, что начиная с третьего пуска первая ступень ракеты-носителя фактически оказывается бесплатной для компании.
Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.