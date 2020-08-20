Аналитики назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»
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Аналитики Morgan Stanley пришли к выводу, что лучшей "валютой-убежищем" среди всех мировых валют является доллар.В источнике
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