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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

Аналитики Morgan Stanley пришли к выводу, что лучшей "валютой-убежищем" среди всех мировых валют является доллар.В источнике
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RT на русском

Эксперт рассказал о самых надёжных мировых валютах

RT на русском09:09
Profinance.ru

Доллар США станет лучшей валютой до конца года

Profinance.ruвчера в 04:36
Известия

Эксперт назвал самые надежные валюты в мире

Известия07:17
РИА Новости

Названа лучшая «валюта-убежище»

РИА Новости02:07
РЕН ТВ

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

РЕН ТВ21:38
Lenta.ru

Названа лучшая «валюта-убежище»

Lenta.ru21:00
РБК

Доллар или биткоин. Какая валюта надежнее

РБК07:46

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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505 Games нашла объяснение, почему бесплатное обновление Control для PS5 и Xbox Series X получат не все

Совсем ни с чем владельцев базовой игры для PS4 и Xbox One компания тоже не оставит: Control будет доступна на PS5 и Xbox Series X в рамках программы обратной совместимости даже тем, у кого нет Ultimate Edition.
505 Games нашла объяснение, почему бесплатное обновление Control для PS5 и Xbox Series X получат не все
3DNews09:06

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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Состав Координационного совета оппозиции Белоруссии будет расширен

В сообщении КС отмечается, что решение о расширении состава принято для того, чтобы в совет могло войти как можно большее число профессионалов, которые были бы готовы усердно работать для разрешения возникшего в стране политического кризиса.
News.ru10:14
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Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
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МИД Литвы инициирует введение запрета на въезд Лукашенко в страну

Литовское правительство, ранее объявившее о введении санкций в отношении белорусского президента Александра Лукашенко, подготовило список из 32 чиновников Белоруссии, которым предписывается запрет на въезд в страну.
ИА Новороссия00:48
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