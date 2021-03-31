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Известия

Аналитики назвали города с самым доступным жильем в России

В среднем по России самые бюджетные варианты вторичных квартир стоимостью около 1 млн рублей выставлены на продажу в регионах с наименьшим уровнем зарплат (20–22 тыс. руб./ мес.) и численностью до 300 тыс. человек — в Златоусте Челябинской области и Новошахтинске Ростовской области, сообщили аналитики.В источнике
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Аналитики назвали города с самым доступным жильем в России

Наиболее доступное жилье во вторичном сегменте в городах с численностью населения от 100 до 300 тысяч человек находится в Златоусте Челябинской области и Новошахтинске Ростовской области, стоимость которого составляла порядка 1 млн рублей в прошлом месяце.
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