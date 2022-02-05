Неопределенность ситуации вокруг Украины может привести к стагфляции в Европе, которая сейчас переживает экономические последствия пандемии коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков французской компании по управлению активами Amundi.
На деятельности некоторых компаний российско-украинский конфликт может сказаться положительно: в Goldman Sachs отмечают, что от роста цен на энергоресурсы в таком случае выиграют французская Total и норвежская Equinor.
Следственный комитет России (СКР) начал проверку Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» (внесено в реестр НКО-иноагентов, Верховный суд принял решение о его ликвидации).