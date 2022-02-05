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Аналитики назвали компании, которые пострадают при вторжении на Украину

Неопределенность ситуации вокруг Украины может привести к стагфляции в Европе, которая сейчас переживает экономические последствия пандемии коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков французской компании по управлению активами Amundi.
РБК
«У некоторых компаний в регионе есть бизнес-контакты с Украиной и акции на Украине, особенно в сельскохозяйственном секторе», — пояснили аналитики Amundi.
РБК
Специалисты Goldman Sachs указывают, что от возможного роста цен на нефть и нефтепродукты пострадает, например, производитель автомобильных шин Pirelli.
РБК
На деятельности некоторых компаний российско-украинский конфликт может сказаться положительно: в Goldman Sachs отмечают, что от роста цен на энергоресурсы в таком случае выиграют французская Total и норвежская Equinor.
РБК

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