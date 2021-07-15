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Аналитики назвали крупные города — лидеры по росту цен на новостройки

По итогам второго квартала 2021 года цены на новостройки в городах-миллионниках России выросли в среднем на 5%, а средняя цена 1 кв. м составила 100 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики ЦИАН. В апреле — июне первое место по темпам роста цен занял Краснодар.В источнике

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