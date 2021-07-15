Аналитики назвали крупные города — лидеры по росту цен на новостройки
По итогам второго квартала 2021 года цены на новостройки в городах-миллионниках России выросли в среднем на 5%, а средняя цена 1 кв. м составила 100 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики ЦИАН. В апреле — июне первое место по темпам роста цен занял Краснодар.В источнике
Бывший заместитель начальника территориального отдела полиции в городе Обь Новосибирской области предстанет перед судом за взятку в виде новогодней елки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное Следственное управление СК России.
Около 1,3 тыс. человек считаются пропавшими без вести в районе Арвайлер на западе Германии после наводнения, в пунктах временного размещения находятся более 3,5 тысячи человек, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные власти.