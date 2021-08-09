Посадка на Луну: потерянное фото Нила Армстронга с Аполлона-11 обнаружено ученым NASA

Армстронг сделал этот невероятный снимок Профессор Фарук Эль-Баз обнаружил и поделился с Express.co.uk невероятным изображением, которое Нил Армстронг сделал для него во время Аполлона-11.5 августа было бы 90 лет со дня рождения Армстронга, если бы он, к сожалению, не скончался в 2012 году.