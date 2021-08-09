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Аналитики назвали регионы с самым доступным бензином

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Москвы могут больше жителей остальных регионов купить топлива на свои среднемесячные зарплаты, следует из исследования «РИА Новости».
РБК
В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы.
ПРАЙМ
Жители еще трех регионов – Чукотки, Магаданской области и Ненецкого автономного округа – могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц.
РИА Новости
Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 42,74 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области, до 60 рублей за литр на Чукотке.
РИА Новости

С чего всё началось

Больше всего бензина на свои зарплаты могут купить жители столицы и северных регионов России

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты агентства РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов по доступности топлива для населения.
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