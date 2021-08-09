Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты агентства РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов по доступности топлива для населения.
Специалисты Самарского государственного медицинского университета разработали первую в мире трехмерную систему психодиагностики с элементами искусственного интеллекта, основанную на использовании технологии виртуальной реальности.
Армстронг сделал этот невероятный снимок Профессор Фарук Эль-Баз обнаружил и поделился с Express.co.uk невероятным изображением, которое Нил Армстронг сделал для него во время Аполлона-11.5 августа было бы 90 лет со дня рождения Армстронга, если бы он, к сожалению, не скончался в 2012 году.
Двенадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области, детей среди них нет, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.