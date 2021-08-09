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Аналитики назвали регионы с самым доступным бензином

По данным аналитиков, в ЯНАО и Москве на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тыс. литров бензина АИ-92 в месяц.
РБК
В Чукотском автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе — более 1,5 тысячи литров в месяц.
Lenta.ru
Омская область заняла в рейтинге 41-е место.
РИА ОмскИнформ
Там бензин стоит 47,99 рубля за литр и жители могут купить 2053 литра топлива.
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С чего всё началось

Больше всего бензина на свои зарплаты могут купить жители столицы и северных регионов России

Доступный не значит дешевый Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 42,74 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области, до 60 рублей за литр на Чукотке.
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Аналитики назвали регионы с самым доступным бензином

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