По данным следствия, в деревне Панарино находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках.
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что наши спортсмены продолжат выступления под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).