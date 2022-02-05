Будьте в Плюсе

Аналитики назвали риски для компаний при военной эскалации на Украине

«У некоторых компаний в регионе есть бизнес-контакты с Украиной и акции на Украине, особенно в сельскохозяйственном секторе», — пояснили аналитики Amundi.
РБК
Сильнее всего вторжение затронет Восточную Европу.
РБК
По мнению экспертов Morgan Stanley, больше всего геополитические риски скажутся на Сбербанке.
РБК
По оценкам Goldman, выиграть от возможного военного конфликта могут европейские нефтегазовые компании, в том числе французская TotalEnergies и норвежская Equinor.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

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Эксперты назвали компании, которые пострадают при вторжении на Украину
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Названы компании, которые пострадают при «вторжении» РФ на Украину
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Bloomberg назвал компании, которые могут пострадать из-за вторжения России в Украину
Дождь04:04
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Аналитики назвали риски для компаний при военной эскалации на Украине
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