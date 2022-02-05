В свою очередь среди семейных SUV на вторичке стоит избегать Range Rover Evoque (2011-2019 гг). Из премиальных кроссоверов наиболее проблемным является Land Rover Discovery (2004-2017 гг). Про электрокары британцы также не забыли — здесь самым проблемным стал Tesla Model S (с 2014 года и по настоящий момент).