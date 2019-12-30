Экономика

РБКРБКАналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

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Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), акции российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», а из драгоценных металлов — палладий, рассказали опрошенные РБК аналитики.
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Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

РБК06:00

Российские облигации показали самую высокую рублевую доходность

Компания07:44
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