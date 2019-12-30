Экономика
РБКАналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), акции российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», а из драгоценных металлов — палладий, рассказали опрошенные РБК аналитики.
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Происшествия
Найдено тело оставленной на обочине девочки в Кузбассе
В СУ СК России по Кемеровской области сообщили, что полиция обнаружила тело трёхмесячной девочки, оставленной матерью на обочине дороги.
Киберспорт
Valve назвала лучшие игры в Steam за 2019 год
Компания Valve опубликовала чарты Steam за 2019 год в категориях «Самые продаваемые», «Лучшие новинки» и «Лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа», а также «Лидеры по числу одновременных игроков».
Политика
Лавров оценил идею объявить над Ливией бесполетную зону
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил предложение объявить над территорией Ливии бесполетную зону.
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Происшествия
Подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге привезли в суд
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга готовится к рассмотрению ходатайств ФСБ об аресте подозреваемых в подготовке терактов в новогодние праздники.
Происшествия
Полицейский сломал череп жительнице Екатеринбурга
Жительница Екатеринбурга Оксана Щипакина рассказала, что сотрудник полиции в звании капитана избил её и сломал череп.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Футбол
ФК «Ростов» может отдать Шомуродова за 10 млн евро
Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов в перспективе может покинуть донской клуб, если за его трансфер предложат не менее 10 млн евро.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Футбол
РФС продлил соглашения с тренерами сборных России
Отмечается, что работу в рамках ранее подписанных контрактов продолжат тренеры остальных сборных, в том числе и наставник мужской национальной команды Станислав Черчесов.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Наука
Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов: «Хотел бы увидеть реванш Хабиба и Конора, чтобы хейтеры замолчали»
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова дал большое интервью «СЭ» по итогам года.
Происшествия
В Калужской области спасатель погиб, вытаскивая из воды рыбаков
Сотрудник пожарно-спасательной службы Калужской области погиб при спасении провалившихся под лед рыбаков, также утонули два рыбака, сообщила РИА Новости в понедельник представитель ГУ МЧС по региону.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилдом» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Политика
Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил передачу пятерых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, представителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в рамках обмена.
Политика
В Турции заявили о сближении Анкары и Москвы из-за угрозы санкций
Угрозы санкций стали одним из факторов, которые ускорили сближение Турции и России, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Общество
Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве
Ранее метеоролог предупреждал, что в столицу после Нового года снова придет оттепель.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Происшествия
Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат
Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Финансы
На рубль «надавит» падение цен на нефть в Азии
Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,61%. Началась нисходящая коррекция к 17-дневному бычьему тренду.
Транспорт
В Москве пробки в понедельник достигли девяти баллов
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter сообщил, что пробки образовались из-за того, что центр столицы стал пешеходным в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", а также из-за проведения дорожных работ.
Культура
Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как сократили финал первого сезона
Вскоре после премьеры «Ведьмака» шоураннер сериала Лорен Хиссрич опубликовала последнюю страницу сценария последней серии первого сезона.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Очень скоро объём производства новых электромобилей Tesla на китайском предприятии достигнет 1000 автомобилей в неделю, а каждый год с конвейера будет выходить приблизительно 150 000 машин.