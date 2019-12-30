Экономика
РБКАналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
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Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), акции российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», а из драгоценных металлов — палладий, рассказали опрошенные РБК аналитики.РБК06:00
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Аналитики рассказали, на каких вложениях удалось заработать россиянам в 2019 году
Политика Сегодня09:15
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Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
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Благодарность за эксклюзивную информацию, переданную по линии спецслужб, позволившую предотвратить теракты в России, выразил президент России Владимир Путин президенту США Дональду Трампу 29 декабря в телефонном разговоре.
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«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Происшествия
В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке
В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
Политика
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
Политика
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
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Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»
Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
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Больше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене
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Космос
Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет звездный двигатель, предложенный американским астрофизиком Мэтью Капланом из Университета штата Иллинойс, 29 декабря сообщает журнал Acta Astronautica.
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Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
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Футбол
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«Ливерпуль» присматривается к защитнику голландского «Витесса» Максу Кларку, которого он может подписать во время зимнего трансферного окна.
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Бразильский журналист удивился русской кухне
Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.