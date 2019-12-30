Экономика

РБКРБКАналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
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с чего всё началось

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), акции российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», а из драгоценных металлов — палладий, рассказали опрошенные РБК аналитики.
РБК06:00

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Аналитики рассказали, на каких вложениях удалось заработать россиянам в 2019 году

Политика Сегодня09:15

Российские облигации показали самую высокую рублевую доходность

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Самые доходные инвестиции уходящего года

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ИА БанкИнформСервис08:00

Самыми доходными вложениями в 2019 году оказались российские облигации

News.ru09:13

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

РБК06:00
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В Астрахани четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе

Российская газета 07:00
Общество

Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

RT на русском 08:38
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Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Известия 28 декабря в 22:33
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Общество

Москвичей предупредили об «анеморумбометрической пиле»

В ближайшие дни в Москве ожидается «анеморумбометрическая пила» — изменение направления ветра и его скорости.
Lenta.ru 09:08
Политика

В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.
Lenta.ru 05:41
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета 09:38
Шоу-бизнес

Константин Богомолов рассказал о своих чувствах к Ксении Собчак

Режиссер Константин Богомолов 13 сентября 2019 года женился на Ксении Собчак. Он признался в любви своей жене и рассказал о своих чувствах.
OAnews 08:22
Армия и оружие

Кроме брони и пушки: на Западе назвали важное преимущество «Арматы»

Западные СМИ обратили внимание на особенность нового российского танка "Армата", которой нет у танков США и Великобритании.
Российская газета 07:32
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Происшествия

В центре Берлина произошла стрельба

В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на улице Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
РБК 09:30
Общество

Утилизационный сбор на автомобили могут повысить через год

В третий раз индексация сбора произойдет с 1 января 2020 г. Ставки больше всего вырастут в сегменте легковых автомобилей – в среднем почти на 111%.
Ведомости 07:52
Политика

Путин поблагодарил Трампа за спецданные ЦРУ о терактах в Петербурге

Благодарность за эксклюзивную информацию, переданную по линии спецслужб, позволившую предотвратить теракты в России, выразил президент России Владимир Путин президенту США Дональду Трампу 29 декабря в телефонном разговоре.
Красная весна вчера в 11:10
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Политика

«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение

Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Известия 07:48
Происшествия

В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке

В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
Российская газета 04:57
Политика

Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
REGNUM 07:55
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Кино

Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»

Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Ревизор.ру 27 декабря в 10:29
Политика

Больше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене

Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозва сообщила, что в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком согласован обмен 87 человек на 55 соответственно.
Московский Комсомолец вчера в 12:17
Космос

Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы

Переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет звездный двигатель, предложенный американским астрофизиком Мэтью Капланом из Университета штата Иллинойс, 29 декабря сообщает журнал Acta Astronautica.
Красная весна вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Происшествия

В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо

По пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости.
РИА Новости 06:54
Футбол

Опубликовано видео последнего тоста Глушакова в «Спартаке»

Чемпионат 07:27
Футбол

«Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом

Спорт-Экспресс 08:12
Политика

Лавров и Зариф обсудят ядерную сделку и ситуацию в Персидском заливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет последние в 2019 году двусторонние переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
ТАСС вчера в 16:02
Футбол

Защитник «Витесса» может перейти в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» присматривается к защитнику голландского «Витесса» Максу Кларку, которого он может подписать во время зимнего трансферного окна.
News.ru 08:06
Общество

Бразильский журналист удивился русской кухне

Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
РИА Новости 05:14
Единоборства

Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко первым ударом

РБК вчера в 12:37
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