Облигации По словам аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, в 2020 году инвесторы в длинные облигации федерального займа (ОФЗ срочностью от пяти до десяти лет) могли заработать 9 – 9,5% на купонном доходе и переоценке номинала, инвесторы в короткие бумаги (срочностью от одного до трех лет) могли получить более скромную доходность — 5, 5 – 8%.

С чего всё началось Аналитики назвали самые доходные вложения 2020 года Самую высокую доходность в 2020 году могли получить инвесторы, вложившиеся в акции российских и американских компаний из технологического сектора, а также в золото, рассказали опрошенные РБК аналитики. РБК 01:13