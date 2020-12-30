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РБК
РБК

Аналитики назвали самые доходные вложения 2020 года

Облигации По словам аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, в 2020 году инвесторы в длинные облигации федерального займа (ОФЗ срочностью от пяти до десяти лет) могли заработать 9 – 9,5% на купонном доходе и переоценке номинала, инвесторы в короткие бумаги (срочностью от одного до трех лет) могли получить более скромную доходность — 5, 5 – 8%.В источнике
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РБК

Аналитики назвали самые доходные вложения 2020 года

Самую высокую доходность в 2020 году могли получить инвесторы, вложившиеся в акции российских и американских компаний из технологического сектора, а также в золото, рассказали опрошенные РБК аналитики.
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