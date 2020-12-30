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РБК
РБК

Аналитики назвали самые доходные вложения 2020 года

Облигации По словам аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, в 2020 году инвесторы в длинные облигации федерального займа (ОФЗ срочностью от пяти до десяти лет) могли заработать 9 – 9,5% на купонном доходе и переоценке номинала, инвесторы в короткие бумаги (срочностью от одного до трех лет) могли получить более скромную доходность — 5, 5 – 8%.В источнике
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РБК

Аналитики назвали самые доходные вложения 2020 года

Самую высокую доходность в 2020 году могли получить инвесторы, вложившиеся в акции российских и американских компаний из технологического сектора, а также в золото, рассказали опрошенные РБК аналитики.
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Названы самые доходные вложения года

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Эксперты рассказали о самых доходных вложениях 2020 года

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Аналитики определили самые прибыльные вложения в 2020 году

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Аналитики назвали самые доходные вложения 2020 года

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Украина договорилась о закупке китайской вакцины от COVID-19

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Известия08:40

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Сборная России уступила команде Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в канадском Эдмонтоне со счетом 0:2. Шайбы в составе победителей забросили Филип Коффер (37-я минута) и Мартин Ланг (46).
Сборная России проиграла команде Чехии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
Инфорос28 декабря в 02:52

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Ведомости07:41

СКР возбудил против Навального новое уголовное дело о мошенничестве

«Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъвчера в 13:23