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РБК
РБК

Аналитики назвали самые доходные вложения 2020 года

Облигации По словам аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, в 2020 году инвесторы в длинные облигации федерального займа (ОФЗ срочностью от пяти до десяти лет) могли заработать 9 – 9,5% на купонном доходе и переоценке номинала, инвесторы в короткие бумаги (срочностью от одного до трех лет) могли получить более скромную доходность — 5, 5 – 8%.В источнике
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РБК

Аналитики назвали самые доходные вложения 2020 года

Самую высокую доходность в 2020 году могли получить инвесторы, вложившиеся в акции российских и американских компаний из технологического сектора, а также в золото, рассказали опрошенные РБК аналитики.
РБК01:13
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Lenta.ru

Названы самые доходные вложения года

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Аналитики назвали самые доходные вложения 2020 года

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Аналитики определили самые прибыльные вложения в 2020 году

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Эксперты рассказали о самых доходных вложениях 2020 года

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Аналитики назвали самые эффективные вложения в 2020 году

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Акции российских и американских компаний стали самыми доходными в 2020 году

Народные новости04:44

В Нижнем Тагиле сотрудница полиции во время дежурства потеряла табельное оружие

Как рассказал редакции TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, гарнизоном полиции Нижнего Тагила также проводится служебная проверка.
ТагилСити.ру10:46

Федерация фигурного катания России планирует организовать новые турниры в феврале и марте

Напомним, на чемпионате России у мужчин золото выиграл Михаил Коляда, в танцах на льду первенствовали Александра Степанова и Иван Букин, среди спортивных пар лучшими оказались Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а в соревнованиях женщин первое место осталось за Анной Щербаковой, которая стала трехкратной чемпионкой России.
Bookmaker-ratings.ru27 декабря в 03:13