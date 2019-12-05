Музыка

РИА НовостиРИА НовостиАналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России

Аналитики из Google вычислили и самые популярные музыкальные видео.
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Google назвал самые просматриваемые ролики в YouTube в России и мире

РБК16:07

YouTube назвал самые популярные видео в России 2019 года

Дождь15:25

YouTube выбрал видео года

Газета.Ru13:41

YouTube определил самое популярное видео в России за 2019 год

Говорит Москва14:09

Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России

РИА Новости13:01

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

ТАСС13:00

Названы самые популярные в России видео на YouTube

Lenta.ru14:37
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Армия и оружие

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Российская газета вчера в 17:47
Энергетика

Новак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
ТАСС 16:26
Биатлон

Биатлонистка Куклина установила личный рекорд на этапе Кубка мира

РБК 13:10
Космос

Изучение самой большой луны Сатурна может дать представление о Земле

Ученые, изучающие погоду и климат Титана, крупнейшей луны Сатурна, сообщают о значительных сезонных колебаниях его энергетического баланса - количества солнечной энергии, поглощаемой небесным телом, и тепловой энергии, которую оно излучает.
AstroNews.ru вчера в 02:20
Экономика

Всемирный банк: России потребуется 100 лет, чтобы догнать страны ОЭСР

Во Всемирном банке отметили, что показатель человеческого капитала на душу населения в РФ существенно вырос, однако он составляет всего одну пятую от среднего показателя по ОЭСР, чтобы догнать эти страны России потребуется около 100 лет.
RuNews24.ru вчера в 17:50
Политика

Путин заявил о готовности продлить СНВ-3

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
REGNUM 11:04
Общество

Село на Чукотке окружили 56 голодных белых медведей

Ореанда-Новости 09:42
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва вчера в 20:51
Происшествия

В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина

Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
РБК 21:45
Спорт

Женская сборная России по гандболу одержала 4-ю кряду победу на ЧМ

Россиянки одержали победу со счётом 33:23. Российские спортсменки завершат выступление на групповом этапе матчем со Швецией 6 декабря.
Metaratings 08:21
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Газета.Ru 08:10
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США

В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk.
Коммерсантъ 20:59
Политика

В Раде предсказали Украине уничтожение

Открытие рынка земли и вооруженное противостояние на востоке страны уничтожат Украину, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.
ФАН 20:56
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
РИА Новости 21:39
Политика

США ввели новые санкции в отношении России

США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями.
РИА Новости 18:22
Политика

Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.
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Происшествия

Автомобиль провалился под лед на Сахалине

REGNUM 21:14
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Хоккей

Цулыгин — об игре с «Металлургом»: «Этот матч был похож на плей-офф»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после поражения от «Металлурга» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает официальный сайт уфимцев.
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Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
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Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

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Больше не везет: таксисты взбунтовались против агрегаторов

В соцсетях и мессенджерах таксисты договаривались о бойкотировании агрегаторов, которые, по их мнению, берут непомерно высокий процент за услуги подключения, кроме того, таксисты требовали повышения тарифа.
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Шоу-бизнес

Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которое ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Вечерняя Москва 17:27
Политика

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
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Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
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Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
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На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
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Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

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Армия и оружие

Курдских радикалов атаковали на окраине города Дибан в Сирии

Неизвестные вооруженные лица атаковали блокпост курдских боевиков, расположенный на окраине города Дибан на востоке провинции Дейр-эз-Зор.
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Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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Фиксики
«А кто такие фиксики — большой-большой секрет!» — так поётся в песенке про фиксиков. До недавнего времени люди почти ничего не знали об этих маленьких человечках, которые живут внутри машин и приборов. Фиксики ухаживают за техникой изнутри, чистят её, смазывают, устраняют мелкие поломки. Они — умелые и добросовестные мастера. Фиксики привыкли скрываться от людей, но есть они повсюду: в компьютерах, холодильниках, телевизорах... Каждый помнит о случаях, когда неработающий прибор начинал вдруг работать, если по нему слегка стукнуть. Всё просто: внутри проснулся фиксик и всё наладил. А теперь об этих таинственных трудолюбивых человечках можно посмотреть мультфильмы и познакомиться с ними поближе...
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