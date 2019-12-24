Гаджеты
РБКАналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале
Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года. Это следует из исследования компании Counterpoint Research. Согласно исследованию, модель iPhone XR заняла 3% на мировом рынке смартфонов.
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Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Футбол
Дзюба признан лучшим футболистом года в России
Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».
Футбол
Болуда намерен баллотироваться на пост президента «Реала» в 2021 году
В 2013 и 2017 годах Перес переизбирался на пост президента «Реала» из-за отсутствия на выборах других кандидатов.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Футбол
Месси нарядился в пижаму для рождественской фотографии с семьей
Антонелла Рокуццо, супруга форварда «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала праздничную фотографию своей семьи.
Кино
Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»
Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Политика
Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Общество
Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть
В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью
Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Экономика
Выход ЦБ из капитала Сбербанка обсуждается правительством – Силуанов
Выход Банка России из капитала Сбербанка обсуждается в российском правительстве, сообщил 24 декабря журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Общество
В США начали расследование в отношении BMW
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
Экономика
Повышения и прибавки. С 1 января изменится начисление пенсий
С 1 января 2020 года будет проведена индексация пенсии неработающим пенсионерам. А тем, кто продолжает работать, сделают прибавку 1 августа.
Кино
Сапковский доволен тем, как Кавилл сыграл Геральта
Анджей Сапковский Интерес к сериалу повлиял и на прочие воплощения мира «Ведьмака».
Авто
Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA
Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
Армия и оружие
Минобороны прорабатывает вопрос о создании 5 бригад для развития БАМа
Interfax-Russia.ru - Министерство обороны РФ может создать 5 железнодорожных бригад для развития Байкало-Амурской магистрали "вне численности Вооруженных сил", сообщил глава министерства Сергей Шойгу.
Общество
Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Космос
Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце
Гаджеты
Oppo выпустит копию наушников AirPods
Здоровье
Новые программы по выявлению рака внедрят на Сахалине
Противостоять раку в области пытаются комплексно: совершенствуется материально-техническая база, привлекаются высококвалифицированные кадры, приглашаются ведущие специалисты-онкологи, с помощью которых разрабатываются и внедряются новые методы диагностики и лечения злокачественных образований.
Экономика
Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»
В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Армия и оружие
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
Увеличивается угроза применения беспилотников террористами в любой стране мира.
Происшествия
В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.