Гаджеты

РБКРБКАналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале

Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года. Это следует из исследования компании Counterpoint Research. Согласно исследованию, модель iPhone XR заняла 3% на мировом рынке смартфонов.
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Аналитики назвали самый продаваемый смартфон

РИА Новости14:16

Назван самый популярный смартфон в мире

Российская газета15:52

Аналитики рассказали о самом популярном смартфоне в мире

Общественное телевидение России15:41

Названы самые популярные смартфоны в мире

Известия14:46

Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале

РБК16:13

Прости, Android. Назван самый популярный смартфон в мире, и это снова iPhone

Life.ru10:39

IPhone XR в третий раз стал самым продаваемым смартфоном квартала

News.ru07:25
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Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

РИА Новости 07:20
Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом года в России

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».
ТК Звезда вчера в 20:05
Футбол

Болуда намерен баллотироваться на пост президента «Реала» в 2021 году

В 2013 и 2017 годах Перес переизбирался на пост президента «Реала» из-за отсутствия на выборах других кандидатов.
Бомбардир.ру вчера в 14:09
Биатлон

Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Газета.Ru 07:59
Футбол

Месси нарядился в пижаму для рождественской фотографии с семьей

Антонелла Рокуццо, супруга форварда «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала праздничную фотографию своей семьи.
Матч ТВ 15:06
Кино

Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»

Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Kinonews.ru 22 декабря в 14:51
Политика

Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Известия 16:10
Общество

Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть

В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Газета.Ru 08:53
Космос

Как проходил первый полет к Плутону

«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Snob.ru 17 декабря в 01:02
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью

Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Газета.Ru 10:52
Экономика

Выход ЦБ из капитала Сбербанка обсуждается правительством – Силуанов

Выход Банка России из капитала Сбербанка обсуждается в российском правительстве, сообщил 24 декабря журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
REGNUM 13:25
Общество

В США начали расследование в отношении BMW

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
РБК 03:12
Экономика

Повышения и прибавки. С 1 января изменится начисление пенсий

С 1 января 2020 года будет проведена индексация пенсии неработающим пенсионерам. А тем, кто продолжает работать, сделают прибавку 1 августа.
Life.ru вчера в 16:40
Происшествия

Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области

Известия 14:39
Кино

Сапковский доволен тем, как Кавилл сыграл Геральта

Анджей Сапковский Интерес к сериалу повлиял и на прочие воплощения мира «Ведьмака».
Игромания.ру 14:10
Авто

Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA

Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
Актуальные Новости вчера в 07:55
Армия и оружие

Минобороны прорабатывает вопрос о создании 5 бригад для развития БАМа

Interfax-Russia.ru - Министерство обороны РФ может создать 5 железнодорожных бригад для развития Байкало-Амурской магистрали "вне численности Вооруженных сил", сообщил глава министерства Сергей Шойгу.
Интерфакс - Россия 07:42
Общество

Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
RT на русском 13:07
Космос

Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце

Naked Science вчера в 12:18
Гаджеты

Oppo выпустит копию наушников AirPods

The GEEK 16:58
Здоровье

Новые программы по выявлению рака внедрят на Сахалине

Противостоять раку в области пытаются комплексно: совершенствуется материально-техническая база, привлекаются высококвалифицированные кадры, приглашаются ведущие специалисты-онкологи, с помощью которых разрабатываются и внедряются новые методы диагностики и лечения злокачественных образований.
Московский Комсомолец Сахалин вчера в 16:00
Экономика

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 08:25
Кино

Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»

Политическая Экспертиза 17:07
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Транспорт

Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы

Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Национальная служба новостей 05:25
Происшествия

Экс-глава ГУ МЧС по Кузбассу не признал вину по делу «Зимней вишни»

RT на русском 05:41
Кино

Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Piter.tv 06:35
Армия и оружие

Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов

Увеличивается угроза применения беспилотников террористами в любой стране мира.
Lenta.ru 16:45
Происшествия

В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник

Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 07:46
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