Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года. Это следует из исследования компании Counterpoint Research. Согласно исследованию, модель iPhone XR заняла 3% на мировом рынке смартфонов.

Футбол Дзюба признан лучшим футболистом года в России Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».

Биатлон Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Кино Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена» Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.

Космос Как проходил первый полет к Плутону «Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.

Политика Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Общество В США начали расследование в отношении BMW Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

Общество Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

Здоровье Новые программы по выявлению рака внедрят на Сахалине Противостоять раку в области пытаются комплексно: совершенствуется материально-техническая база, привлекаются высококвалифицированные кадры, приглашаются ведущие специалисты-онкологи, с помощью которых разрабатываются и внедряются новые методы диагностики и лечения злокачественных образований.

Экономика Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».

Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Транспорт Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.