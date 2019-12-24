Гаджеты
РБКАналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале
Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года. Это следует из исследования компании Counterpoint Research. Согласно исследованию, модель iPhone XR заняла 3% на мировом рынке смартфонов.
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Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Игры
Полная версия Black Mesa вышла из беты
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
Технологии
Apple выпустит игровой компьютер
Корпорация Apple планирует выпустить компьютер для видеоигр.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегически важное поселение в Идлибе
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Общество
Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard
Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИДов двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
Наука
Ученые объяснили слипание овсяных колечек
Спорт
РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России
Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Гаджеты
В сети появился список приложений для Android с новым вирусом Soraka
В магазине приложений Google Play эксперты по безопасности нашли очередное вредоносное программное обеспечение, которое обозначили названием Soraka.
Футбол
Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет
Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Кино
Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»
Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
В Венгрии погибла 27-летняя пианистка из России
Во время отдыха в Венгрии на съемной квартире погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
Общество
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Гаджеты
В Китае начались продажи новых Super SIM-карт
Политика
В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам
Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, об этом сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына
Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
Финансы
Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Общество
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Кино
В Петербурге показали премьеру фильма «Союз спасения»
Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
Общество
Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 был застрахован
Разбившийся в Комсомольске-на-Амуре истребитель пятого поколения Су-57 был застрахован.