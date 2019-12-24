Гаджеты

РБКРБКАналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале

Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года. Это следует из исследования компании Counterpoint Research. Согласно исследованию, модель iPhone XR заняла 3% на мировом рынке смартфонов.
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Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале

РБК16:13

Прости, Android. Назван самый популярный смартфон в мире, и это снова iPhone

Life.ru10:39

Аналитики рассказали о самом популярном смартфоне в мире

Общественное телевидение России15:41

Названы самые популярные смартфоны в мире

Известия14:46

Аналитики назвали самый продаваемый смартфон

РИА Новости14:16

Назван самый популярный смартфон в мире

Российская газета15:52

IPhone XR в третий раз стал самым продаваемым смартфоном квартала

News.ru07:25
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Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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Игры

Полная версия Black Mesa вышла из беты

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Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
РИА Новости 15:14
Технологии

Apple выпустит игровой компьютер

Корпорация Apple планирует выпустить компьютер для видеоигр.
Lenta.ru 11:18
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста.
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Происшествия

Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области

Известия 14:39
Армия и оружие

Сирийская армия освободила стратегически важное поселение в Идлибе

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Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Piter.tv 04:26
Общество

Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard

Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают.
Газета.Ru 15:14
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Шоу-бизнес

Екатерина Климова впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи

Bimru.ru 11:55
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИДов двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
РБК 16:47
Наука

Ученые объяснили слипание овсяных колечек

МедиаПоток вчера в 11:47
Спорт

РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России

Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Life.ru 10:52
Гаджеты

В сети появился список приложений для Android с новым вирусом Soraka

В магазине приложений Google Play эксперты по безопасности нашли очередное вредоносное программное обеспечение, которое обозначили названием Soraka.
Вечерний курьер 09:26
Футбол

Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет

Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Советский спорт 14:55
Кино

Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»

Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 13:26
Происшествия

В Венгрии погибла 27-летняя пианистка из России

Во время отдыха в Венгрии на съемной квартире погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
Известия 15:35
Общество

России предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:30
Шоу-бизнес

Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
РИА Новости 07:51
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Гаджеты

В Китае начались продажи новых Super SIM-карт

Вечерний курьер вчера в 06:04
Политика

В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам

Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, об этом сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
РИА Новости 16:54
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына

Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
ТВ Центр 07:42
Финансы

Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Известия 06:53
Общество

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
Кино

В Петербурге показали премьеру фильма «Союз спасения»

Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
Петербургский дневник вчера в 13:09
Общество

Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 был застрахован

Разбившийся в Комсомольске-на-Амуре истребитель пятого поколения Су-57 был застрахован.
RT на русском 02:25
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