Наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков, отмечают в компании. Так, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% - до 134,7 тысячи рублей. Заемщики 26-30 лет также нарастили свои долговые обязательства перед банками за год - на 14%, до 243,4 тысячи рублей.

с чего всё началось

Аналитики отметили, что первоочередная причина такой динамики — активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов. Наибольший долг в 2019 году наблюдался у заемщиков в возрасте 31–40 лет. Личная задолженность у данной группы составила 319 тыс. рублей на человека.

Общество Ozon уволит большинство курьеров Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.

Происшествия Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и готовится к переходу на Балтику, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.

Политика Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.

Политика Иран направил министра транспорта в Киев с письмом для Зеленского Иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами вылетел в Киев, чтобы передать письмо президента Ирана Хасана Роухани лидеру Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского самолета, сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Авто Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию авто Как пишут «Известия», увеличение ставок утилизационного сбора стало причиной подорожания не только автомобилей, ввозимых в страну, но и российских моделей и моделей иностранных брендов, выпускаемых в России.

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Гаджеты Доступный флагман Xiaomi Mi 10 появится на день раньше По данным инсайдера по продуктам Xiaomi, Redmi и других известных брендов Xiaomishka, презентацию самого доступного флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 перенесли на один день раньше назначенной даты.

Общество Радий Хабиров отчитал два района по теме школьного питания Глава Башкирии Радий Хабиров 20 января на оперативном совещании в правительстве республики напомнил главам муниципалитетов, что вопрос школьного питания имеет «исключительно важное значение» и отчитал два района по этой теме.

Общество «Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.