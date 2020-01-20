Экономика
ИзвестияАналитики назвали средний размер долга россиян перед банками
Аналитики отметили, что первоочередная причина такой динамики — активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов. Наибольший долг в 2019 году наблюдался у заемщиков в возрасте 31–40 лет. Личная задолженность у данной группы составила 319 тыс. рублей на человека.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков, отмечают в компании. Так, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% - до 134,7 тысячи рублей. Заемщики 26-30 лет также нарастили свои долговые обязательства перед банками за год - на 14%, до 243,4 тысячи рублей.РИА Новостивчера в 19:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты: долг среднестатистического заемщика в 2019 году вырос до 249 тыс. рублей
Коммерсантъвчера в 20:50
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Транспорт
Саратовский аэропорт «Гагарин» стал узловым
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Происшествия
Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок
Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и готовится к переходу на Балтику, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Политика
Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе
Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Политика
Иран направил министра транспорта в Киев с письмом для Зеленского
Иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами вылетел в Киев, чтобы передать письмо президента Ирана Хасана Роухани лидеру Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского самолета, сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Кино
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года.
Политика
Зеленский не назвал Бандеру в числе героев Украины
Президент Украины Зеленский заявил, что на Украине героями должны называться выдающиеся личности, которые не провоцируют конфликт в обществе.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Авто
Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию авто
Как пишут «Известия», увеличение ставок утилизационного сбора стало причиной подорожания не только автомобилей, ввозимых в страну, но и российских моделей и моделей иностранных брендов, выпускаемых в России.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через портал госуслуг
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Армия и оружие
Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии
Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Политика
Участники берлинской конференции по Ливии договорились о перемирии
В Берлине участники конференции по ливийскому урегулированию договорились о перемирии в стране.
Общество
«Новая газета»: добычей нефти в Сирии займутся две связанные с Пригожиным компании
Как пишет «Новая газета», «Велада» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. была учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой, которая работала помощницей руководителя «Конкорд менеджмент и консалтинг» (компания Евгения Пригожина).
Футбол
«Барселона» победила в первом матче при Сетьене
«Барселона» обыграла «Гранаду» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась полностью обнаженной в честь дня рождения
Ольга Бузова снялась полностью обнаженной в честь дня рождения Сегодня Ольге Бузовой исполняется 34 года.
Гаджеты
Доступный флагман Xiaomi Mi 10 появится на день раньше
По данным инсайдера по продуктам Xiaomi, Redmi и других известных брендов Xiaomishka, презентацию самого доступного флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 перенесли на один день раньше назначенной даты.
Общество
Радий Хабиров отчитал два района по теме школьного питания
Глава Башкирии Радий Хабиров 20 января на оперативном совещании в правительстве республики напомнил главам муниципалитетов, что вопрос школьного питания имеет «исключительно важное значение» и отчитал два района по этой теме.
Общество
Москвичам пообещали апрельскую погоду в январе
Ранее, 14 января, в Центре погоды «Фобос» спрогнозировали россиянам весну 2020 года теплее климатической нормы.
Технологии
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Общество
«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой
Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
Общество
Дерипаска в Давосе примет участие в сессии по климату
Бизнесмен Олег Дерипаска примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в качестве участника сессии "Глобальное влияние климатической стратегии России" (The Global Impact of Russia's Climate Strategy), которая пройдет 22 января.