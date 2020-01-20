Экономика

ИзвестияИзвестияАналитики назвали средний размер долга россиян перед банками

Аналитики отметили, что первоочередная причина такой динамики — активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов. Наибольший долг в 2019 году наблюдался у заемщиков в возрасте 31–40 лет. Личная задолженность у данной группы составила 319 тыс. рублей на человека.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Эксперты назвали размер долга среднестатистического заемщика банка

Наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков, отмечают в компании. Так, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% - до 134,7 тысячи рублей. Заемщики 26-30 лет также нарастили свои долговые обязательства перед банками за год - на 14%, до 243,4 тысячи рублей.
РИА Новостивчера в 19:14

Подробнее о событии

Средний долг россиян перед банками достиг четверти миллиона рублей

Комсомольская правдавчера в 23:38

Эксперты назвали размер задолженности среднестатистического россиянина по кредиту

Life.ruвчера в 22:50

Средняя задолженность россиян перед банками достигла четверти миллиона

РЕН ТВвчера в 19:13

Эксперты: долг среднестатистического заемщика в 2019 году вырос до 249 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 20:50

Названа средняя сумма долга россиян перед банками

Вечерняя Москвавчера в 19:31

Эксперты назвали размер долга среднестатистического заемщика банка

РИА Новостивчера в 19:14

Аналитики назвали средний размер долга россиян перед банками

Известиявчера в 21:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:07, Ашберн
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

BFM.ru вчера в 22:57
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости вчера в 17:10
Политика

СМИ узнали возможную дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые 15 января предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, может пройти 12 апреля (День космонавтики), сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 01:35
Общество

Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
Вести.Ru 01:35
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
РИА Новости 00:19
Политика

США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок

Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства.
Российская газета вчера в 21:31
Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Южной Корее

Первый случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подтвержден в Южной Корее.
Интерфакс 00:25
Армия и оружие

Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина.ру 01:10
Происшествия

Поезд протаранил автомобиль на переезде Москва–Рязань

Известия вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица

Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Live24 вчера в 05:38
Политика

Украинский премьер рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки", об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
РИА Новости вчера в 23:14
Кино

По игре Mortal Kombat создадут анимационный фильм

По игре Mortal Kombat снимут анимационный фильм. Над лентой работает студия Warner Bros. Картина выйдет под названием «Месть Скорпиона».
Культуромания вчера в 01:50
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Хоккей

Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд

RT на русском 18 января в 15:55
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
РБК вчера в 20:08
Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Происшествия

В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Российская газета вчера в 04:01
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Политика

Томенко назначил министра промышленности Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 20 января назначил министром промышленности и энергетики Вячеслава Химочку, который до этого был вице-мэром по экономике в администрации Барнаула, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Толк вчера в 23:06
Армия и оружие

Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео

Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Радио Sputnik 18 января в 05:26
Интернет

Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд

Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Planet Today 01:17
Политика

Трамп раскритиковал идею возведения «морской стены» вокруг Нью-Йорка

Взгляд.ру 18 января в 22:27
Энергетика

Киев оценил результаты газового контракта с Москвой

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей.
Вести.Ru 18 января в 10:59
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru вчера в 06:26
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Шоу-бизнес

Брежнева и Меладзе отдохнули в горах Италии

Пятый канал 01:10
Футбол

«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы

«Ливерпуль» на своем поле победил «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Матч ТВ вчера в 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное