Экономика
РИА НовостиЭксперты назвали размер долга среднестатистического заемщика банка
Наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков, отмечают в компании. Так, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% - до 134,7 тысячи рублей. Заемщики 26-30 лет также нарастили свои долговые обязательства перед банками за год - на 14%, до 243,4 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Долг среднестатистического заемщика российского банка по итогам 2019 года вырос почти на 11% и составил 249 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бюро кредитных историй "Эквифакс".РИА Новостивчера в 19:14
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Эксперты: долг среднестатистического заемщика в 2019 году вырос до 249 тыс. рублей
Коммерсантъвчера в 20:50
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