Общество
Газета.RuАналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
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Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
Vprognoze.ru вчера в 11:38
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 13 мая в 10:41
Футбол
Судья признал ошибку с забитым «Реалом» в финале Лиги чемпионов голом
Британский футбольный арбитр Марк Клаттенбург, работавший на финале Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» в Милане в 2016 году, заявил в интервью Daily Mail, что первый гол во встрече был забит с нарушением правил.
РБК 03:28
Происшествия
Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок
К пожизненному заключению приговорил 38-летнего военнослужащего Давида Сарабашяна Южный окружной военный суд, признав его виновным в шести нападениях на женщин, пять из которых завершились изнасилованием и убийством.
Вести.Ru вчера в 09:27
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM вчера в 15:06
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
Сын Гиммлера из «Семнадцати мгновений весны» задержан в Москве
Как стало известно РЕН ТВ, мужчиной, который незаконно проник на территорию Верховного суда в Москве, оказался сын советского и российского актера театра и кино Николая Прокоповича.
РЕН ТВ 03:45
Армия и оружие
Украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня в ДНР
Украинские военные шесть раз нарушили режим перемирия в ДНР, сообщил представитель Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 13 мая журналистам.
ИА Красная Весна 13 мая в 03:59
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Общество
Лавров исключил введение выездных виз для россиян
Введение выездных виз для того, чтобы контролировать передвижение россиян за рубежом, в России не планируется.
РБК 05:18
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Общество
В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток
Национальный родительский комитет (НРК) обратился к правительству РФ с предложением ввести для россиян пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии коронавируса.
Известия 00:08
Происшествия
Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении
Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Политика
Песков уточнил сроки выхода статьи Путина о Второй мировой войне
«Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время [для подготовки статьи] еще есть», — отметил Песков.
Lenta.ru 05:08
Космос
Россия разработает новую программу по исследованию Венеры
Россия разработает новую программу изучения Венеры, в ходе которой к планете отправят минимум три научных аппарата.
Будущее России. Национальные проекты 04:35
Футбол
9 клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки
Soccer.ru 04:44
Интернет
Браузер Google Chrome будет блокировать «тяжелую» рекламу
Разработчики браузера Google Chrome решили объявить войну "тяжелой" рекламе в Интернете.
Planet Today 03:03
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Политика
Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США
Провести допрос экс-президента США Барака Обамы в Сенате по делу о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года в США, 15 мая предложил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.
ИА Красная Весна 02:47
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ вчера в 11:48
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Политика
Омбудсмен назвал Украину «онлайн-магазином с младенцами»
Омбудсмен назвал Украину "онлайн-магазином с младенцами" Украинский омбудсмен обеспокоен торговлей младенцами.
Экспресс газета вчера в 23:30