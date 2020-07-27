Российские аналитики сходятся во мнении, что у евро мало шансов вырасти до отметки в 90 рублей. Они уверены, что в скором времени европейская валюта вернется к привычному показателю.

Аналитики не ожидают роста курса евро до 90 рублей

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