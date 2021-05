Perseverance прислал на Землю снимки ночного неба Марса

Sol 73: SkyCam Camera, acquired at 01:13:04.823 (local mean solar time), image credit: NASA/JPL-Caltech/CAB pic.twitter.com/mUczTgQs6F — Perseverance Image Bot (@PersevereImgBot) May 4, 2021 Снимок был сделан с помощью камеры SkyCam, являющейся составной частью комплекса Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).