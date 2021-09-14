Тайники с добычей помогли кочевым муравьям эффективнее разорять колонии других видов муравьев

Кочевые муравьи Eciton hamatum во время налетов на колонии других видов муравьев устраивают недалеко от места охоты тайники с добычей (яйца и личинки) — и, как выяснили энтомологи, такая стратегия помогает крошечным хищникам эффективнее добывать корм.