По данным программы CPU-Z, в режиме однопоточной производительности инженерный образец Alder Lake показал результат в 785,6 балла, что выше, чем у флагманской модели актуального поколения Rocket Lake-S.
Учеными из Йельского университета Соединённых Штатов Америки установлено при помощи современного спектроскопического метода, что карта Винланда, которая считалась древнейшей картой Америки, была тщательно подделана в XX веке.
Кочевые муравьи Eciton hamatum во время налетов на колонии других видов муравьев устраивают недалеко от места охоты тайники с добычей (яйца и личинки) — и, как выяснили энтомологи, такая стратегия помогает крошечным хищникам эффективнее добывать корм.