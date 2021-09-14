Будьте в Плюсе

Аналитики объяснили, почему лучше отказаться от использования кредитных карт

В начале сентября средняя стоимость обслуживания кредитных карт достигла пятилетнего максимума.
Комсомольская правда
Изменившиеся условия человек обнаруживает только когда приходится возвращать долг.
Комсомольская правда
- У держателей старых карт есть шанс сохранить прежнюю процентную ставку, а вот новые будут выдавать под максимальный процент и брать сейчас кредитку невыгодно.
Комсомольская правда
Банки стараются компенсировать риски через повышение процентной ставки по картам.
ГЛАС.RU

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Аналитик Анатолий Гожий объяснил, почему лучше отказаться от использования кредитных карт
ГЛАС.RU04:17
Аналитики объяснили, почему лучше отказаться от использования кредитных карт
Комсомольская правдавчера в 14:28
Попали под раздачу: От каких кредитных карт экономисты рекомендуют отказаться и как сократить выплаты банку
Life.ruвчера в 17:40
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