Курс национальной валюты укрепился до максимума с июля 2018 года: 24 декабря на Московской бирже за доллар давали менее 62 рублей, а за евро меньше 69 рублей. В причинах разбирались «Известия».

Аналитики объяснили подорожание рубля до максимума с июля 2018 года

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Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

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Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

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