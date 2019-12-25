Финансы
ИзвестияАналитики объяснили подорожание рубля до максимума с июля 2018 года
Курс национальной валюты укрепился до максимума с июля 2018 года: 24 декабря на Московской бирже за доллар давали менее 62 рублей, а за евро меньше 69 рублей. В причинах разбирались «Известия».
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря
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Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
Политика
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Политика
Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши
Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
На Украине созвали экстренное заседание Кабмина по транзиту газа
Кабинет министров Украины провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Общество
Истребитель Су-57 разбился при испытаниях в Хабаровском крае
Как сообщается, инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Общество
Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Происшествия
Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области
Число погибших при пожаре в Иркутской области в общежитии лесозаготовительного предприятия возросло до двух.
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У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
Телеведущей пришлось лечь под нож, ее срочно оперировали, чтобы удалить импланты и силикон из тканей организма.
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Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
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Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
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Общество
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Биатлон
Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
Общество
Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК
Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
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Екатерина Климова восхитила пышным бюстом
Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.
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Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Авто
«Ведомости»: с 1 января автомобили Lada подорожают в среднем на 2%
С 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» увеличит в среднем на 2% рекомендованные розничные цены на все свои автомобили, рассказали газете «Ведомости» источники.
Общество
Российских чиновников хотят пересадить на такси
Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.