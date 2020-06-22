Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

1 фото
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%. Но рост их состояний будет самым медленным в период 2019-2024 годов, ожидает BCG.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газета17:10

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБК17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbes17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru вчера в 02:40
584
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы

Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
Anews 07:14
4
Происшествия

В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

РИА Новости 07:18
730
Футбол

Арбитр матча «Локомотив» - «Оренбург» отменил пенальти после видеоповтора

РИА Новости 12:16
Общество

Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна

Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна.
Компания вчера в 10:04
98
Происшествия

В Керчи четыре человека пострадали при взрыве автомобиля на АЗС

Четыре человека пострадали в Керчи вечером в воскресенье от взрыва автомобиля на АЗС.
ТАСС 16:48
Политика

Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. Она опубликована в американском журнале National Interest.
МР7.ру 18 июня в 15:12
3,7K
Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru вчера в 03:25
715
Фигурное катание

«Красотка». Подписчики оценили новое фото Туктамышевой в купальнике

Спорт-Экспресс 16:28
Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
1,1K
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
1,2K
Происшествия

Банда подростков изнасиловала и убила школьницу в Красноярском крае

Народные новости 02:53
31
Происшествия

Парень блогера Тропицель рассказал, как она погибла

Молодой человек известной блогерши Насти Тропицель рассказал о том, как она погибла.
Московский Комсомолец 14:49
Общество

Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
107
Армия и оружие

Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
184
Происшествия

Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии

Утечка топлива из емкости произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
Известия 16:20
109
Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
191
Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
163
Футбол

Фанаты «Спартака» вывесили пиджак на матче с командой Кононова

На стадионе в Юрмале фанаты местной команды вывесили пиджак. Spartaks gāž Riga - 2:1. Spartaka fani pasveicināja Kononovu.
ProstoProSport 16:29
Футбол

В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме

В московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.
Газета.Ru 16:28
Политика

В Совете Европы обеспокоены поправками к Конституции России

В Венецианской комиссии Совета Европы прокомментировали предложенную властями России поправку в Конституцию страны о примате российского права над международным.
Городовой 19 июня в 01:48
6,8K
Политика

Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды, в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолетом авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе

Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей.
Взгляд.ру вчера в 11:01
20
Футбол

Мане забыл встать на колено перед игрой с «Эвертоном»

ProstoProSport 16:14
Энергетика

Биржевая цена Аи-95 впервые за неделю снизилась

Стоимость бензина Аи-95 снизилась на 0,2% и составила 57,8 тыс. руб. за тонну, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Коммерсантъ 19 июня в 08:45
4,6K
Политика

В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»

За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
1,7K
Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
4K
Армия и оружие

Украине предрекли катастрофу в случае удара по Новороссийску

Московский Комсомолец 09:33
Футбол

Матч «Краснодара» и «Динамо» перенесён из-за коронавируса

REGNUM 06:29
98
Происшествия

У берегов Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Накануне вечером стало известно о том, что у берегов Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла.
Невские Новости вчера в 17:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boston Consulting Group
Компания
Международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге, входит в «большую тройку управленческого консалтинга». Основатель - Брюс Хендерсон.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное